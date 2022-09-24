В НАТО предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия

России известно о «тяжелых последствиях», которые наступят в случае применения ею ядерного оружия в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.
«Они (Россия) знают, что будут тяжелые последствия. Я не буду тщательно рассказывать о том, как именно мы отреагируем. Это будет зависеть от того, какое именно оружие массового поражения они могут использовать», — объяснил он.
По его словам, подобные заявления западных чиновников направлены на то, чтобы предотвратить возможное использование ядерного оружия со стороны России.
«Дело в том, что вероятность любого использования ядерного оружия до сих пор низка, но потенциальные последствия этого настолько велики, что мы, соответственно, должны воспринимать это (угрозы со стороны РФ, — ред.) серьезно. И риторика, угрозы, которые Путин снова и снова выдвигает, усиливают напряженность, они опасны и бездумны», — подчеркнул Столтенберг.
Напомним, что в The Washington Post сообщили, ссылаясь на свои источники: Белый дом предупреждал Кремль в частном порядке о последствиях применения ядерного оружия.
Кроме того, Столтенберг ранее заявил, что РФ не выиграет ядерную войну.korrespondent.net