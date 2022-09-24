В НАТО предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия

По его словам, подобные заявления западных чиновников направлены на то, чтобы предотвратить возможное использование ядерного оружия со стороны России.

«Дело в том, что вероятность любого использования ядерного оружия до сих пор низка, но потенциальные последствия этого настолько велики, что мы, соответственно, должны воспринимать это (угрозы со стороны РФ, — ред.) серьезно. И риторика, угрозы, которые Путин снова и снова выдвигает, усиливают напряженность, они опасны и бездумны», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что в The Washington Post сообщили, ссылаясь на свои источники: Белый дом предупреждал Кремль в частном порядке о последствиях применения ядерного оружия.

Кроме того, Столтенберг ранее заявил, что РФ не выиграет ядерную войну.