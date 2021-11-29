В НАТО призвали Россию «снизить напряженность»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал необъяснимым и неоправданным наращивание российской военной мощи возле границы с Украиной, и призвал РФ «снизить напряженность». Об этом глава альянса заявил 28 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

По словам Столтенберга, НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг нее.

«Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку», – подчеркнул генсек.

Он добавил, что на следующей неделе в Риге планируется встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО с главами МИД Украины и Грузии.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится к нападению в конце января или начале февраля.

В Кремле отрицают эту информацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.