В НАТО рассказали о переговорах с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в среду, 12 января, озвучил итоги заседания совета Россия-НАТО. Он заявил, что «это была непростая, но важная дискуссия». По его словам, разногласия между НАТО и РФ значительные и их будет нелегко преодолеть, но было важно начать диалог. Разногласия касаются Украины и евробезопасности. «Союзники подтвердили политику открытых дверей НАТО», — отметил он.

Столтенберг отметил, что НАТО и Россия не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед.

Также он сообщил, что НАТО и РФ намерены провести новые встречи, чтобы повысить транспарентность учений, уровень кибербезопасности, контроля над вооружениями.

Представитель США на переговорах, замгоссекретаря Уэнди Шерман сообщила, что на совете РФ-НАТО подчеркнула, что у каждой страны есть право на выбор собственного пути.

Напомним, 10 января состоялись переговоры по безопасности между РФ и США.

А завтра в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ.