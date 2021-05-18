В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

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Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с Россией, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом заявил во вторник глава Военного комитета НАТО генерал ВВС Стюарт Пич, открывая заседание военного комитета альянса на уровне начальников штабов, пишет ТАСС.

«Мы по-прежнему сохраняем двойной подход по отношению к России [сдерживание и диалог], в частности, через Совет Россия — НАТО. Мы сожалеем, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия — НАТО, но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия сделают это возможным», — утверждал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время каждого выступления подчеркивает, что у альянса двойной подход к РФ — сдерживание и диалог. Он также утверждал ранее, что Москва уже два года отказывается от проведения заседания Совета Россия — НАТО. В конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не отказывается от участия в формате и предлагает восстановить контакты по линии военных.

Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников штабов проходит во вторник в очном режиме. В повестке дня встречи — обсуждение хода вывода войск из Афганистана, текущих военных учений и операций альянса, включая морскую миссию в Средиземном море и тренировочную миссию в Ираке.