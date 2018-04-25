В НАТО заявили об усилении военного присутствия России

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Россия из-за кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси усилила свои военные позиции в мире. Об этом на брифинге в понедельник, 30 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут встречу 1-2 декабря, на которой будут обсуждать данный вопрос.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси», – отметил Столтенберг.