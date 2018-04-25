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В НАТО заявили об усилении военного присутствия России

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Россия из-за кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси усилила свои военные позиции в мире. Об этом на брифинге в понедельник, 30 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут встречу 1-2 декабря, на которой будут обсуждать данный вопрос.

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси», – отметил Столтенберг.

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По его словам, министр стран НАТО будут говорить о мерах реагирования на возросшую военную активность России и о контроле над вооружениями, включая ядерные боеголовки на фоне того, что срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 – ред.) истекает в феврале 2021 года.

Ранее США назвали окончательное условие СНВ-3: Вашингтон готов продлить договор с Москвой при условии, что обе страны временно заморозят размеры ядерных арсеналов. В России на это предложение американской стороны ответили отказом, назвав его «неприемлимым».

Позже президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без дополнительных условий. По его словам, МИД РФ должен сформулировать официальную позицию Москвы по договору, чтобы получить от США «внятный ответ».

korrespondent.net

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