В НАТО зовут Россию на новые переговоры

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратисля к МИД России с предложением провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Об этом он рассказал в четверг, 10 февраля, во время брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия», — сказал Столтенберг.

Он отметил важность «найти дипломатический путь вперед».

«Мы готовы выслушать обеспокоенности России и готовы обсуждать укрепление фундаментальных принципов всей европейской безопасности, под которыми мы все подписались… Но НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам – право каждого государства выбирать свой собственный путь, и возможности НАТО защищать всех союзников», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, РФ продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.

«Мы обсудили наращивание военного присутствия Россией в Украине и возле нее со 100 тысячами подразделениями в боевой готовности с тяжелым оборудованием и медицинскими подразделениями. Мы также пристально отслеживаем дислоцирование российских подразделений в Беларуси, наибольшее со времени окончания холодной войны. Это опасный момент для европейской безопасности. Количество российских вооруженных сил увеличивается, время для предупреждения о возможной атаке сокращается», — сказал генсек НАТО.

Он также сообщил, что на следующей неделе министры обороны НАТО будут обсуждать вопрос дальнейшего укрепления безопасности союзников, что включает «расположение дополнительных подразделений на южной части нашего альянса». «Российская агрессия приведет к еще большему, а не меньшему присутствию НАТО», — заверил он.

При этом генсек заверил, что «НАТО не является угрозой для России». «Но мы должны быть готовы к худшему, в то же время оставаясь приверженными для нахождения политического решения», — добавил Столтенберг.Кроме того, он заявил, что украинская армия с 2014 года намного усилилась. «Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются…Мы не будем игнорировать поддержку Украине, считаю, что это сейчас является правильным», — сказал Столтенберг. В свою очередь премьер Джонсон не исключил, что в случае российского вторжения в Украину, Британия готова «пойти дальше» и оказать дополнительную военную поддержку Украине. «Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им на самом деле, им, кажется, не нужны, потому что они думают, что они уже есть в достаточном количестве», — резюмировал Джонсон. Тем временем. в Москве состоялись переговоры Лаврова с главой МИД Британии Лиз Трасс.