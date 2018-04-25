В нескольких странах Европы ожидают новые ограничения из-за распространения COVID-19

Франция, Испания, Англия и Нидерланды сообщили в европейских СМИ о возможном усилении ограничительных мер в связи распространением коронавируса.

В Бордо и Марселе на этой неделе запретили проводить массовые мероприятия, следующими городами Франции, в которых введут ограничения, станут Лион и Ницца.

В Мадриде и его пригородах наблюдается наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса, здесь минздрав Испании планирует снова ввести режим самоизоляции.

Северо-восток Великобритании с пятницы объявил об ограничениях работы ресторанов и развлекательных центров. На территории всей Англии с этой недели запрещен сбор групп более шести человек.

По мнению главы европейского ВОЗ Ханса Клюге масштабы COVID-19 в Европе сейчас вызывает беспокойство. ВОЗ заявляет, что не собирается отменять двухнедельный карантин для тех, кто мог заразиться коронавирусом. Но сама концепция карантина будет адаптироваться к нынешним условиям.

Сейчас ежедневно выявляется от 40 тыс. до 50 тыс. случаев. Прошлый пик COVID-19 был зафиксирован 1 апреля, тогда коронавирусом заболело 43 тыс.человек. Всего за пандемию в Европе заразилось 4,2 млн человек, из них более 214 случаев с летальным исходом.