В Нидерландах и Италии обнаружены древнеримские дороги

Нидерландские археологи обнаружили дорогу и канал эпохи Древнего Рима. Открытие было сделано во время раскопок в районе Неймегена – городе на Рейне, который в древности был границей Римской империи.

Возраст древнеримской дороги составляет не менее 2000 лет. Дорога и широкий канал (более 10 метров в ширину) были обнаружены, когда археологи проводили раскопки возле постоянного военного лагеря римской эпохи.

Эксперты полагают, что найденная нидерландскими археологами дорожная сеть 2000 лет назад использовалась римскими военными для передвижения войск. По дороге и каналу также осуществлялась перевозка провизии, боеприпасов и строительных материалов. Эксперты подчеркнули, что подобное открытие – большая редкость для этого региона.