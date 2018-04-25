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В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Фото из открытых источников/Ассоциативное фото

Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах,сообщает ТАСС.

Скамья подсудимых пуста, однако адвокаты россиянина Олега Пулатова присутствуют на слушаниях в судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом. Это подтвердил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс, открывая заседание.

«В зале заседания присутствуют представители родственников жертв трагедии, а также защита, представляющая Пулатова», — констатировал он. Речь идет о двух голландских адвокатах из конторы Sjocrona — Van Stigt. Кроме того, на слушаниях присутствует российский адвокат Елена Кутина, также представляющая интересы Пулатова. Однако она «не имеет права выступать перед голландским судом, хоть и является членом команды защиты», сказал Стейнхёйс.

Судья добавил, что за порядком в зале заседания наблюдает военная полиция Нидерландов.

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Запланированные на 9-13 марта слушания посвящены решению технических, организационных и административных вопросов: получили ли подозреваемые повестки в суд, осведомлены ли они о том, что в их отношении в Нидерландах возбуждено уголовное дело, в чем именно они обвиняются, можно ли их судить заочно, готова ли прокуратура к представлению доказательств, какую роль будут играть родственники погибших. На эти же цели отведена и еще одна неделя в марте — с 23 по 27 число включительно. По существу рассмотрение дела если и начнется, то не раньше 8 июня.

Известно, что дело прокуратуры насчитывает 102 тома и 36 тыс. страниц. По предварительной информации, интересы одного из подозреваемых — россиянина Олега Пулатова — будет представлять группа из двух голландских и одного российского адвокатов. Суд над тремя остальными подозреваемыми — россиянами Игорем Гиркиным, известный под псевдонимом Стрелков, и Сергеем Дубинским, а также украинцем Леонидом Харченко — будет, по всей видимости, проходить заочно. Однако на этот счет председательствующий судья должен принять отдельное решение.

Вопросы к следствию остаются

Сам судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли доверять результатам проведенного расследования. За него отвечает Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты сначала пришли к выводам, что Boeing был сбит ЗРК «Бук», а в июне 2019 года заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Сомнения добавил и ряд документов, опубликованных в последнее время платформой для независимых журналистов Bonanza Media. Один из них свидетельствует о том, что, по данным голландской стороны, трагедия произошла в районе, где не находилось ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук». Другие документы говорят о том, что во время авиакатастрофы в небе были замечены украинские истребители и что представители Малайзии часто не присутствовали на встречах ССГ. Опубликованный в субботу протокол заседания оперативного штаба Совместной следственной группы свидетельствует о том, что члены голландской прокуратуры поднимали вопрос о «нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые вероятнее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей». Вслед за этим речь шла о заманивании свидетелей, а затем и «допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти».

Оценки наблюдателей

По оценкам различных наблюдателей, сам судебный процесс может занять около пяти лет, а может быть и дольше. К какому выводу придут судьи, сказать сложно. Одни эксперты сохраняют надежду на независимость и беспристрастность голландской судебной системы. Другие утверждают, что у судей уже не осталось никаких вариантов, кроме как вынести обвинительный приговор. Кроме того, не стоит забывать о сохранении возможности для апелляции как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, например в случае оправдательного приговора.

Как стало известно 8 марта, ССГ продлила соглашение о сотрудничестве. Поэтому расследование трагедии продолжается параллельно с рассмотрением уголовного дела, и не исключается, что в будущем обвинения будут выдвинуты и в отношении других лиц.

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