В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Запланированные на 9-13 марта слушания посвящены решению технических, организационных и административных вопросов: получили ли подозреваемые повестки в суд, осведомлены ли они о том, что в их отношении в Нидерландах возбуждено уголовное дело, в чем именно они обвиняются, можно ли их судить заочно, готова ли прокуратура к представлению доказательств, какую роль будут играть родственники погибших. На эти же цели отведена и еще одна неделя в марте — с 23 по 27 число включительно. По существу рассмотрение дела если и начнется, то не раньше 8 июня.

Известно, что дело прокуратуры насчитывает 102 тома и 36 тыс. страниц. По предварительной информации, интересы одного из подозреваемых — россиянина Олега Пулатова — будет представлять группа из двух голландских и одного российского адвокатов. Суд над тремя остальными подозреваемыми — россиянами Игорем Гиркиным, известный под псевдонимом Стрелков, и Сергеем Дубинским, а также украинцем Леонидом Харченко — будет, по всей видимости, проходить заочно. Однако на этот счет председательствующий судья должен принять отдельное решение.

Вопросы к следствию остаются

Сам судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли доверять результатам проведенного расследования. За него отвечает Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты сначала пришли к выводам, что Boeing был сбит ЗРК «Бук», а в июне 2019 года заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Официальные лица России неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Сомнения добавил и ряд документов, опубликованных в последнее время платформой для независимых журналистов Bonanza Media. Один из них свидетельствует о том, что, по данным голландской стороны, трагедия произошла в районе, где не находилось ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук». Другие документы говорят о том, что во время авиакатастрофы в небе были замечены украинские истребители и что представители Малайзии часто не присутствовали на встречах ССГ. Опубликованный в субботу протокол заседания оперативного штаба Совместной следственной группы свидетельствует о том, что члены голландской прокуратуры поднимали вопрос о «нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые вероятнее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей». Вслед за этим речь шла о заманивании свидетелей, а затем и «допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти».

Оценки наблюдателей

По оценкам различных наблюдателей, сам судебный процесс может занять около пяти лет, а может быть и дольше. К какому выводу придут судьи, сказать сложно. Одни эксперты сохраняют надежду на независимость и беспристрастность голландской судебной системы. Другие утверждают, что у судей уже не осталось никаких вариантов, кроме как вынести обвинительный приговор. Кроме того, не стоит забывать о сохранении возможности для апелляции как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, например в случае оправдательного приговора.

Как стало известно 8 марта, ССГ продлила соглашение о сотрудничестве. Поэтому расследование трагедии продолжается параллельно с рассмотрением уголовного дела, и не исключается, что в будущем обвинения будут выдвинуты и в отношении других лиц.