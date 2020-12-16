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В Нидерландах объявили о введении полного локдауна

Фото pixabay.com

Правительство Нидерландов приняло решение о введении практически полного локдауна в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Марка Рютте.

«Все направлено на сведение числа контактов до минимума, — отметил он в ходе выступления, транслировавшегося всеми основными телеканалами и радиостанциями страны. — Только в этом случае у вируса не останется шансов».

Глава правительства признал, что меры являются жесткими.

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В октябре кабинет министров Нидерландов уже ввел меры для предотвращения распространения коронавируса. Все кафе, бары и рестораны в стране начали работать только навынос, продажа алкоголя разрешена только до 20:00, а дома можно было принимать не более трех гостей в день.

Первые две меры остаются в силе, а вот с 15 декабря дома можно принимать не более двух человек. Исключение сделано для Рождества — 24, 25 и 26 декабря — когда можно будет приглашать не более трех человек.

С 15 декабря закрываются магазины, которые не продают продукты или товары первой необходимости. Это относится к садовым рынкам, строительным магазинам, магазинам по продаже одежды. Банки и аптеки остаются открытыми.

Временно прекратить работу придется и специалистам контактных профессий — парикмахерам, татуировщикам, массажистам, а физиотерапевты и стоматологи смогут продолжить свою деятельность.

Закрываются музеи, зоопарки, театры и кинотеатры, парки развлечений, тренажерные залы, бассейны и сауны. С 16 декабря закроются начальные и средние школы.

Останутся открытыми отели, хотя подача еды и напитков в них будет запрещена. Продолжат работу церкви, мечети и другие религиозные учреждения. Продолжится проведение профессиональных спортивных мероприятий, но только без зрителей. Аэропорт Схипхол остается открытым. Однако правительство не рекомендует бронировать поездки за границу как минимум до середины марта 2021 года.

В библиотеках разрешено сдавать и брать книги. На улице можно гулять или заниматься спортом.

12 января 2021 года премьер-министр Марк Рютте и вице-премьер, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге проведут пресс-конференцию, на которой сообщат о дальнейших шагах правительства по борьбе с коронавирусом.

belta.by

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