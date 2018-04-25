В Нидерландах появились «зелёные» остановки общественного транспорта

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Портал «Европульс» пишет, что в центре Гааги появились необычные «зелёные» остановки общественного транспорта.

От обычных остановок они отличаются тем, что на их крышах установлены солнечные батареи или высажены растения. Новая городская инициатива призвана не только помочь в решении некоторых экологических проблем, но и вдохновить жителей устроить такие «зелёные» крыши у себя дома.

Электричество, которое вырабатывают солнечные батареи, используют для освещения остановок и подсветки размещённой на них рекламы, а растения, отмечает портал, хорошо фильтруют дождевую воду.