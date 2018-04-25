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В Нидерландах предлагают запретить туристам посещать кофешопы

Фото pixabay.com

Издание The Post Online пишет, что в правительстве Нидерландов рассматривают предложение о запрете туристам посещать кофешопы. В парламенте уверены, что Нидерланды должны избавиться от негативного имиджа страны с «легалайзом и гедонистическими ценностями».

С таким предложением к властям выступила одна из крупнейших партий страны — ChristenUnie. Её представители полагают, что ввести этот запрет следует, «чтобы избавить страну от сомнительной репутации». Муниципалитетам предлагается полностью запретить продажу легких наркотиков иностранцам, и разрешить покупать продукцию кофешопов только гражданам Нидерландов.

Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято уже до конца нынешнего года.

Согласно законодательству Нидерландов, употребление наркотиков не подлежит наказанию, но уже 218 из 355 муниципалитетов запретили у себя употреблять марихуану в общественных местах.

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