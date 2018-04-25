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В Нидерландах придумали способ очистки рек от пластика

Фото twitter/ Boyan Slat

В Нидерландах 25-летний Боян Слат презентовал аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов, сообщает DutchNews.

«Нидерландский экопредприниматель Боян Слат представил в Роттердаме устройство, предназначенное для того, чтобы вылавливать пластик из рек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Слат провел четыре года со своей командой, и в конце концов разработал устройство, которое может собрать не менее 50 тонн пластика в день.

После полного наполнения устройство, стоимость которого составляет 700 000 евро, направляет оператору соответствующий сигнал. Весь собранный мусор отправляется на переработку.

Два подобных аппарата уже начали работу: один в Джакарте (Индонезия), другой — в Куала-Лумпуре (Малайзия).

По словам Слата, он продолжает работу над технологией борьбы с загрязнением пластиком. Сейчас изобретатель испытывает усовершенствованную версию устройства для очистки Тихого океана между Гавайями и Калифорнией.

Напомним, на встрече G20, которая состоялась летом этого года, договорились о борьбе с пластиком в океанах.

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