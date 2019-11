В Нидерландах придумали способ очистки рек от пластика

В Нидерландах 25-летний Боян Слат презентовал аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов, сообщает DutchNews.

«Нидерландский экопредприниматель Боян Слат представил в Роттердаме устройство, предназначенное для того, чтобы вылавливать пластик из рек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Слат провел четыре года со своей командой, и в конце концов разработал устройство, которое может собрать не менее 50 тонн пластика в день.

После полного наполнения устройство, стоимость которого составляет 700 000 евро, направляет оператору соответствующий сигнал. Весь собранный мусор отправляется на переработку.

It’s been four long years, but we now have a method to stop plastic at the source. Big thanks to the team for making this dream a reality! https://t.co/KoxYwetSpI pic.twitter.com/oiD4YepHXX