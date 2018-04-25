В Нидерландах уничтожили 400 млн цветов из-за коронавируса

Цветочным компаниям в Нидерландах пришлось уничтожить 400 миллионов цветов из-за снижения на них спроса из-за пандемии коронавируса, пишет New York Times.

Среди уничтоженных цветов — 140 миллионов голландских тюльпанов, отметил менеджер по продажам конгломерата флористов Royal Flora Holland Фред ван Тол.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов», — заявил он.

Помимо этого, страна не досчитается несколько десятков миллионов долларов из-за отсутствия туристов, которые приезжали полюбоваться тюльпановыми полями.