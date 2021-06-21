В Нидерландах вакцинированным гражданам предлагают маринованную сельдь

Программы вакцинации населения против Covid-19 стартовали уже во всех странах. И за это время правительства придумали немало способов стимулировать своих граждан к вакцинации: например, в Индонезии в качестве стимула раздают живых кур, в Гонконге за прививку можно выиграть квартиру, в Калифорнии поучаствовать в лотерее и выиграть 1,5 миллиона долларов.
У правительства Нидерландов фантазия разгулялась куда больше — они предлагают вакцинированным гражданам маринованную сельдь. Голландская сельдь — традиционный деликатес — распределяется по центрам вакцинации в стране в качестве поощрения людей.
«Плюшка» конечно приятная, но не такая приятная как возможность выиграть полтора миллиона долларов или квартиру в Гонконге. Возможно, это связано с тем, что в Нидерландах нет проблем с недоверием к вакцинам против Covid. Как показывают последние опросы, более 80 процентов населения сами хотят привиться от опасного заболевания.
Стоит отметить, что сельдь, которую предлагают отведать вакцинированным людям, не совсем обычная. Её ловят в середине мая, когда жирность рыбы достигает максимально полезного значения. Употребляют такую сельдь исключительно в сыром виде. И стоит она приличных денег.024.by