В Нидерландах вакцинированным гражданам предлагают маринованную сельдь

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Программы вакцинации населения против Covid-19 стартовали уже во всех странах. И за это время правительства придумали немало способов стимулировать своих граждан к вакцинации: например, в Индонезии в качестве стимула раздают живых кур, в Гонконге за прививку можно выиграть квартиру, в Калифорнии поучаствовать в лотерее и выиграть 1,5 миллиона долларов.

У правительства Нидерландов фантазия разгулялась куда больше — они предлагают вакцинированным гражданам маринованную сельдь. Голландская сельдь — традиционный деликатес — распределяется по центрам вакцинации в стране в качестве поощрения людей.