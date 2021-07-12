В Нидерландах вновь ввели ограничения

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Власти Нидерландов вновь ввели противокоронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости в стране. Об этом заявил глава нидерландского правительства Марк Рютте.

Новые меры вступили в силу с 10 июля. В их рамках магазины будут работать только до 24:00, ночные клубы и дискотеки полностью приостанавливают работу, посетители ресторанов и кафе должны соблюдать соцдистанцию в 1.5 м. Все развлекательные мероприятия, в том числе живые выступления музыкантов, запрещены.