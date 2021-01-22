В Нидерландах впервые со Второй мировой войны вводят комендантский час

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Парламент Нидерландов поддержал предложение временного правительства о введении комендантского часа в стране. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте главного законодательного органа страны, сообщает ТАСС.

Мера вступает в силу с субботы, 23 января. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 04:30 по местному времени (с 23:00 по 06:30 мск). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях. Так, гражданам, направляющимся на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, подписанное работодателем. Будет разрешен выгул собак, но только одним членом семьи. Ночью смогут продолжить свою работу службы экстренной помощи и службы по доставке на дом продуктов и готовых блюд.

Это первый случай введения в стране комендантского часа со времен Второй мировой войны. Нарушение правила будет караться штрафом в €95.