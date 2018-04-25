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В ночь на среду из Германии отправился паром с литовцами

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В ночь на среду из германского порта Засниц в Клайпеду отбыл паром с литовцами, которым Польша не разрешила транзит на автомобилях в Литву.  

«Паром вышел в 00 часов 20 минут (по литовскому времени), в Клайпеду он должен прибыть в 18 часов», – сказал BNS представитель компании Limarko juru agentura,  которая принимает паром в Клайпедском порту, Евгений Павликов. 

По его словам, в целом на пароме находятся 99 автомобилей и 137 пассажиров. 

«Есть автомобили с литовскими, эстонскими, латвийскими номерами, однако информация о гражданстве пассажиров не указывается», – сказал Е. Павликов. 

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Специальный поезд, предназначенный для граждан Литвы, отправился из Франкфурта на Одере в Литву во вторник после обеда, на нем 61 пассажир, из них 35 – граждане Литвы.

Из Засница заказан еще один паром для граждан Балтийских стран в Вентспилс, его рейс запланировал на поздний вечер среды. 

«Отправление намечено на 18 марта, на 23:55  часов по германскому времени. Билеты можно приобрести на сайте Tallink», – сообщил литовский МИД.

Министерство сообщило, что на пароме, на котором смогут вернуться граждане Литвы, Латвии и Эстонии, застрявшие в Германии по причине закрытия границ Польшей, есть 2500 мест для пассажиров и 300 автомобилей.

Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. После длительных переговоров поляка отказались пропускать легковые автомобили даже с конвоем.  

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