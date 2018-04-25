В ночь на среду из Германии отправился паром с литовцами

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В ночь на среду из германского порта Засниц в Клайпеду отбыл паром с литовцами, которым Польша не разрешила транзит на автомобилях в Литву.

«Паром вышел в 00 часов 20 минут (по литовскому времени), в Клайпеду он должен прибыть в 18 часов», – сказал BNS представитель компании Limarko juru agentura, которая принимает паром в Клайпедском порту, Евгений Павликов.

По его словам, в целом на пароме находятся 99 автомобилей и 137 пассажиров.

«Есть автомобили с литовскими, эстонскими, латвийскими номерами, однако информация о гражданстве пассажиров не указывается», – сказал Е. Павликов.