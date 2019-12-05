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В Норвегии число мусульман практически удвоилось за последние 10 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новые данные Статистического управления Норвегии, сегодня в Норвегии 175 500 человек зарегистрированы как члены мусульманской конфессии, что почти на 90 процентов больше, чем десять лет назад, так как в 2009 году число мусульман составило 92 700 человек. Согласно данным, увеличение числа мусульманского населения только с 2018 по 2019 год составило 5,2 процента.

В то же время число членов религиозных групп и религиозных общин, которые не входят в Церковь Норвегии, увеличилось с 431 000 до 678 000 за последние десять лет, продемонстрировав рост на 57 процентов. Около 54 процентов из 678 000 являются членами различных христианских конфессий, около 26 процентов являются членами мусульманской общины.

Знаменательным является то, что число членов крупнейшего религиозного института королевства – Церкви Норвегии — показывают слабую, но неуклонно снижающуюся тенденцию. В 2018 году в Церкви было 3,72 миллиона членов, что на 75 000 человек меньше, чем три года назад.