В Норвегии начинают отменять ограничения

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«Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра Норвегии Эрны Солберг пишет, что в стране с 11 мая начнут отменять ограничения, введённые ранее из-за коронавируса.

Так, 11 мая в Норвегии откроются школы, с 1 июня — бары, а после 15 июня будет позволено проводить массовые мероприятия с числом участников до 200 человек. Всё это может произойти, если эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятной.

Напомним, ограничительные меры в Норвегии были введены в середине марта. За это время в стране было отмечено около 8 000 случаев инфицирования, свыше 200 человек погибли.