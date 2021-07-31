В Норвегии нашли альтернативу «Северному потоку-2»

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Бывший глава МИД Дании считает, что для снижения угрозы зависимости от российского газа стоит быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам нужно предпринять все необходимые действия для того, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу Москвы. Об этом он написал в статье для издания Berlingske.

Экс-чиновник считает, что для снижения угрозы зависимости от российского газа стоит быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

«У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию, — обозначил Эллеманн-Йенсен свою позицию по ситуации с «Северным потоком — 2».

Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что разногласия между Украиной и Германией по поводу реализации проекта «Северный поток — 2» могут быть улажены. В качестве возможных вариантов авторы публикации увидели возможность предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли транзитера газа.