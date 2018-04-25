В Норвегии неизвестная болезнь убивает собак

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В Норвегии за прошлую неделю неизвестной болезнью заразились более сотни собак, передает The Local.

Высокий уровень заражения зарегистрирован в Осло.

Сотрудники Ветеринарного института определили следующие симптомы: кровавая диарея, рвота и утомление. Они просят не путать данную болезнь с другими, так как симптомы у многих заболеваний схожи.

Отмечается, что заболевание распространяется очень быстро, уже погибли 25 собак. Вскрытие показало, что у всех собак была кишечная инфекция, а так же повышен уровень двух бактерий: Clostridium perfingens и Providencia alcalifaciens.

Минздрав призывает владельцев животных отказаться от публичных мероприятий. Дополнительно сообщается, что нет поводов беспокоиться о заражении болезнью людьми.

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