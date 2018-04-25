В Норвегии построят Музей китов

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В Норвегии создадут музей китов The Whale, который призван стать не только образовательным центром, но и площадкой для наблюдения за горбатыми китами, китами семейства полосатиковых и косатками.

Уникальный объект появится на острове Аннёйа, находящемся в 300 км от Полярного круга. Летом в местных водах появляются мигрирующие киты, а зимой — косатки.

Проект комплекса создан известным архитектурным бюро Dorte Mandrup из Дании. Здание музея по форме будет напоминать спину кита, выступающую из воды. Посетители смогут наблюдать за морскими обитателями с крыши сооружения и ознакомиться с обширной экспозицией внутри.

Музей The Whale откроется в 2022 году.