В Норвегии появится плавучий SPA-комплекс

Фото pixabay.com

Учитывая популярность у жителей Скандинавии посещения саун с последующим купанием в холодной воде, в Норвегии решили построить плавучий SPA- комплекс.

Центр в виде большой морской звезды под названием True Blue появится в городе Берген, в акватории Северного моря. С городским пляжем его соединят понтонным мостом.

Общая площадь сооружения составит 1 500 кв. м. На территории, помимо парных, расположатся три бассейна, сад под открытым небом, площадки для отдыха, пункт проката каяков.

Проект был разработан норвежским архитектурным бюро White Arkitekter в сотрудничестве со шведской компанией Fredrik Petersson Arkitekter. Ожидается, что комплекс откроется в 2023 году.