В Норвегии пройдут учения «Холодный ответ 2022»

Nuotrauka: KAM/ A.Pliadis

Норвегия станет местом проведения » Холодного ответа 2022″. Как передаёт АЗЕРТАДЖ, скандинавское королевство станет местом проведения военных учений НАТО «Холодный ответ 2022» (Cold Response 2022).

В военных учениях примут участие военнослужащие стран союзников и партнеров по НАТО, где будут отрабатывать способность совместных военных операций в холодных погодных условиях по всей Норвегии.

На сайте НАТО отмечается, что Cold Response 2022 объединяет союзников из Европы и Северной Америки, демонстрируя прочную трансатлантическую связь в основе НАТО. Около 30 000 военнослужащих из более чем 25 стран Европы и Северной Америки будут отрабатывать проведение операций в холодную погоду с применением сухопутных, военно-воздушных и морских сил альянса с марта по апрель текущего года