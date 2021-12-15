В Норвегии ресторанам и барам запретили продавать алкоголь

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

ТАСС пишет, что Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране. Об этом заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре.

Решение принято из-за ухудшения эпидситуации. Власти намерены сократить число контактов граждан. Теперь употребление спиртного будет запрещено в ресторанах, барах, отелях и т. д. Ранее продажа алкоголя в точках общепита должна была заканчиваться в 24:00.

Кроме того, норвежцам рекомендуется по возможности работать удалённо.