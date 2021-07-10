В Норвегии создадут музыкальное хранилище на случай конца света

Отмечается, что Elire Management Group планирует построить цифровое хранилище для хранения важных музыкальных записей, начиная от песен группы Beatles и заканчивая фольклорной музыкой. Сейчас компания ведет переговоры с технологическими гигантами, такими как Arctic World Archive — предприятием, которое построило хранилище для хранения копий древних артефактов, например как рукописи Ватиканской библиотеки.

«Мы хотим сохранить музыку, которая сформировала нас как людей и сформировала наши страны», — отметил управляющий директор Global Music Vault Люк Дженкинсон.

По его словам, хранилище будет настолько прочным, что сможет выдержать несколько ядерных взрывов. Примерный срок хранения записей составит одну тысячу лет.

Дженкинсон добавил, что отбором записей будут заниматься эксперты музыкального совета, поддерживая связь с представителями разных стран. По его словам, уже сейчас ясно, что туда точно попадут The Beatles.