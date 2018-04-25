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В Норвегии температура поднялась до рекордных +19 в январе

  • Фото pixabay.com

На западе Норвегии зафиксировали температурный рекорд в январе. Столбик термометра поднялся до 19 градусов тепла. Об этом накануне сообщило ВВС.

«Западная Норвегия переживает редкую тепловую волну в начале января… Самая высокая температура в 19 градусов, более чем на 25 градусов выше среднемесячной – была зафиксирована в селе Сунндальсера. Это самый теплый день в Норвегии за всю историю наблюдений», – говорится в сообщении и отмечается, что некоторые люди ходили в футболках.

Также это рекорд для зимних месяцев во всех странах Скандинавии.

Предыдущий максимум, который был зарегистрирован в январе в Сунндальсере, был на уровне 17,4 градуса.

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Отмечается, что повышение температуры связано с порывами сухого и теплого ветра, который называется Фён.

korrespondent.net

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