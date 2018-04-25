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В Норвегии учения НАТО остановили из-за коронавируса

Фото kam.lt/ Евы Будзейкайте

В Норвегии прекратили масштабные международные учения НАТО Cold Response из-за угрозы распространения коронавируса, заявило командование норвежскими вооруженными силами.

«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта. — ред.) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — цитирует сообщение телерадиокомпания NRK . Решение приняли, поскольку ситуация с распространением коронавируса выходит «из-под контроля». 

Глава учений Руне Якобсен заявил, что НАТО хочет сохранить обороноспособность, чтобы «поддерживать общество в этот непредсказуемый период». 

korrespondent.net

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