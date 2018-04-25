В Норвегии ужесточают карантин

Норвегия усиливает карантинные меры из-за усугубления эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает DW во вторник, 27 октября.

Работающим в Норвегии гражданам европейских государств, включенных Евросоюзом в красную зону, нужно будет пройти 10-дневный карантин в случае прибытия в Норвегию после 31 октября.

Также с 28 октября норвежцам запрещено принимать у себя в гостях более пяти человек, а количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек. Прежде этот лимит составлял 200 человек.

Напомним, что ранее в Норвегии выявили неизвестную мутацию коронавируса. Новую мутацию выявили у восьми норвежцев за три дня. Пока неизвестно, какими особенностями обладает мутация.

Также сообщалось, что в Норвегии будут бесплатно предоставлять вакцину против COVID-19. Швеция закупит больше вакцин, чем ей нужно, а потом продаст излишек Норвегии, объяснили в норвежском правительстве.