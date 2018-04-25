В Норвегии введут туристический налог

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Издание The Local сообщает, что власти Норвегии вернулись к вопросу введения туристического налога в районах страны, которые в пик сезона принимают наибольшее число иностранцев.

Планируется, что турналог будут взимать в самых популярных у туристов городах — Берген, Ставангер, Олесунн, Странда (Гейрангер), Лофотенские острова, Аурланн, Стрюн и Лонгйир. Вопрос о турналоге власти подняли после проведения опроса местных жителей в этих городах, 65% которых высказались за введение турсбора.

Вырученные средства направят на реконструкцию и восстановление инфраструктуры в этих районах.

Способ взимания налога пока не определён, рассматривается несколько вариантов — мобильные платежи, процент от оплаты проезда в транспорте или от других покупок.