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TOP,Сегодня в мире,Туризм

В Норвегии введут туристический налог

  • Фото из открытых источников

Издание The Local сообщает, что власти Норвегии вернулись к вопросу введения туристического налога в районах страны, которые в пик сезона принимают наибольшее число иностранцев.

Планируется, что турналог будут взимать в самых популярных у туристов городах — Берген, Ставангер, Олесунн, Странда (Гейрангер), Лофотенские острова, Аурланн, Стрюн и Лонгйир. Вопрос о турналоге власти подняли после проведения опроса местных жителей в этих городах, 65% которых высказались за введение турсбора.

Вырученные средства направят на реконструкцию и восстановление инфраструктуры в этих районах.

Способ взимания налога пока не определён, рассматривается несколько вариантов — мобильные платежи, процент от оплаты проезда в транспорте или от других покупок.

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При этом ряд экспертов турбизнеса из Норвегии высказывается против турсбора. По их мнению, Норвегия и без того самая дорогая страна в Европе и туристы вынуждены строго рассчитывать свой бюджет, чтобы просто приехать туда. Поэтому не стоит делать страну ещё дороже.

В 2018 году Норвегия приняла свыше 33 млн иностранных туристов. Чаще всего эту страну посещали немецкие, американские, британские и шведские туристы, а также путешественники из стран Азии.

tourister.ru

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