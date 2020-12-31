В новогодние выходные возобновятся массовые проверки автомобилей

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Для реализации запрета жителям на передвижения между самоуправлениями без особо важных причин в четверг будут возобновлены посты контроля на границах самоуправлений.

Массовые проверки автомобилей возобновятся в 13 часов и будут продолжаться до вечера воскресенья.

На постах контроля за передвижениями будут работать полицейские, пограничники, Союз стрелков, Военная полиция, Служба общественной безопасности, Служба расследований финансовых преступлений.

В целях предотвращения распространения коронавируса правительство до 3 января закрыло движение между самоуправлениями без важных причин. Массово проверять проезжающие автомобили полиция решила в выходные и в праздничные дни.

С середины декабря, когда был введен этот запрет, на постах контроля 31 тыс. транспортных средств пришлось развернуться. Почти 16,5 тыс. автомобилей не были пропущены в длинные рождественские выходные.

Полиция призывает жителей позаботиться о документах, доказывающих право на поездку.

Разрешены поездки на работу, для визита к врачу и на похороны. В одном автомобиле могут ехать не более двух лиц или лица, проживающие совместно.