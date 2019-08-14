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В Новой Зеландии одобрили выплату зарплат в криптовалютах

Новая Зеландия стала первой страной в мире, власти которой официально одобрили выплаты компаниями зарплат своим сотрудникам в криптовалютах. Об этом накануне сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что в Новой Зеландии криптовалюты приравняли к основным формам выплат.

«Постановлением властей Новой Зеландии разрешается выплата заработной платы в криптовалютах, таких как биткоины, с 1 сентября, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана как минимум к одной обычной валюте и должна быть конвертируема в стандартную форму оплаты», – говорится в сообщении.

При этом самозанятые граждане не могут получать зарплаты в криптовалютах. Подоходный налог для компаний будет прежним.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не доверяет криптовалютам. Он считает, что стоимость криптовалют «держится на воздухе» и посоветовал их эмитентам получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.

korrespondent.net

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