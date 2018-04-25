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В Новой Зеландии сайт доносов на нарушителей карантина не справился с потоком жалоб

Фото pixabay.com

В Новой Зеландии с 30 марта из-за эпидемии коронавируса власти ввели карантин на две ближайшие недели. В связи с этим местная полиция создала сайт, на котором каждый желающий мог оставить информацию о нарушающих карантин гражданах.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн также призвала использовать этот сайт, чтобы сообщать о магазинах, которые завышают цены на товары первой необходимости, передает международное французское радио RFI.

Всего через несколько часов с момента своего запуска сайт получил такое количество информации, что безнадежно завис. Об этом сообщили в самом новозеландском МВД. «Мы получили 4200 сообщений о нарушениях. Это доказывает, что наши сограждане хотят, чтобы все соблюдали карантин», — заявил префект полиции Майк Буш.

Самым крупным нарушением карантина за несколько часов после его введения стала вечеринка в отеле города Куинстауна, на которую собрались 60 человек.

Самоизоляция действует для всех жителей, исключение составляют только люди определенных профессий. Власти, в том числе полиция, могут потребовать у людей назвать причину, по которой они не находятся дома. При необходимости нарушители могут быть арестованы и обвинены, сообщает NZ Herald.

К концу месяца полиция через новый сайт получила уже 9600 жалоб на нарушение режима самоизоляции. Сервис по-прежнему с трудом справляется с трафиком. В полиции пользователей просят набраться терпения или позвонить по номеру 105, который не является экстренным.

Дело одного из нарушителей карантина уже находится в суде. Также известно, что за отказ правильно соблюдать режим самоизоляции были арестованы несколько туристов, их депортируют.

По данным Университета Джона Хопкинса (JHU) на вечер 31 марта, в Новой Зеландии зафиксировано 647 заболевших коронавирусом, скончался 1 человек.

NEWSru.com

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