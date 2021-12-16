В Новый год с новыми “Елки 8”!

Думаете, что распрощались с “Елками”? Как бы не так! Традиции продолжаются. 17 декабря уже в восьмой раз встретимся с любимыми героями — Борисом, Женей и посмеемся от души, потому что как встретишь Новый год, так его и проведешь.

После выхода последней части культовой комедии прошло два года, мир накрыла пандемия и другие невзгоды. „Елки“ возвращаются, чтобы разогнать всю хандру. Новогодние истории, которые вы увидите, разбросаны по разным городам, однако их объединяет один важный момент – все они основаны на реальных событиях.

Двое старых друзей Боря и Женя снова встречаются в канун Нового года. В этот раз настроение Бориса далеко не праздничное. Женя любой ценой старается организовать для друга такой праздник, чтобы развеять его грусть на все 100%, его не остановит даже потерявший сознание Дед Мороз. Юлия будет делать все, чтобы открытие сезона термобассейнов в Тюмени непременно произошло. План открытия не будет сорван приглашенной на праздник капризной звездой эстрады. Геймер Федя наконец повзрослеет и решит поступить вопреки всему – помирить свою любимую с ее бывшим парнем. Организатор мероприятий Петр будет лезть из кожи вон, чтобы воплотить безумный план жены олигарха. А Ксюша решит отомстить своему бывшему за украденные гениальные идеи, но позже, осознав, что поступила плохо, решит все исправить.