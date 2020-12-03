В ноябре число заражений COVID-19 выросло в 4 раза– НЦОЗ

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В ноябре в Литве количество заражений COVID-19, по сравнению с октябрем, выросло в четыре раза, утверждает Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

По его данным, 2–29 ноября были подтверждены 44 тыс. 818 случаев, то есть в четыре раза больше, чем в октябре и в 25 раз больше, чем в сентябре.

Данные, собранные во время эпидемиологических исследований, свидетельствуют о значительном количестве заражений в семье, на работе, а также в учреждениях здравоохранения и поддерживающего лечения.