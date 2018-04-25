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В ноябре подпишут договор о закупке внедорожников на сумму 149 млн. евро

Фото kam.lt

Литовский министр обороны Раумундас Кароблис в среду заявил, что надеется в ноябре подписать договор о закупке приблизительно 200 американских бронированных внедорожников. 

Такую информацию он представил на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне сейма, который рассматривал бюджет системы обороны на следующий год.

Фото kam.lt (НАТО)

«Подписание договора – в следующем месяце», – сказал Р. Кароблис.

В конце лета США разрешили Литве приобрести внедорожники JLTV американской компании Oshkosh Defence.

По словам министра, стоимость сделки составит 149 млн евро.

Это второе по величине приобретение в истории литовской армии после боевых машин пехоты Boxer. Бронированные внедорожники будут распределены между различными подразделениями армии.  

В данный момент литовская армия использует бронированные внедорожники  HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

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