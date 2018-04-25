В ОАЭ начали использовать собак для выявления COVID-19 у людей

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В ОАЭ полиция начала использовать собак для выявления коронавируса COVID-19 у людей. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya .

Утверждается, что был проведен ряд успешных полевых испытаний, в ходе которых полицейские собаки с высокой точностью определяли случаи заражения коронавирусом.

«Исследования показали, что выявление (собаками) случаев COVID-19 происходит с точностью 92%», – говорится в заявлении ведомства.

Тесты проводились на территории нескольких больниц в течение двух недель. Как отмечает телеканал, натренированные собаки смогут выявлять зараженных при патрулировании улиц, а также в людных местах, таких как вокзалы и аэропорты.

С начала пандемии в ОАЭ зарегистрировано свыше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 42 тысяч пациентов выздоровели, 327 человек умерли.

Ранее сообщалось, что в Британии собак учат вынюхивать коронавирус. Обученные собаки уже умеют находить у людей малярию, болезнь Паркинсона и некоторые виды рака.