В ОАЭ вступают в силу новые правила для семей иностранных работников

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Федеральное управление по вопросам идентификации и эмиратизации объявило, что теперь любой житель Объединенных Арабских Эмиратов, зарабатывающий от 4 тыс. дирхамов (1 089 долларов) без жилья или от 3 тыс. дирхамов (817 долларов) с жильем, предоставляемым компанией, может выступить спонсором для своей семьи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление ведомства, новое правило фактически позволяет работающим в этой стране иностранцам привозить членов семьи (супруга и детей в возрасте до 18 лет или незамужних дочерей) для проживания в ОАЭ, если общий семейный доход или одного из них удовлетворяет требуемым условиям.

Как подчеркивается в официальном сообщении, данное решение направлено на укрепление стабильности семей иностранных работников и социальной сплоченности, а также на привлечение высококвалифицированных кадров при сохранении здорового баланса между профессиональной и личной жизнью.