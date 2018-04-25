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В ОАЭ заработала первая в арабском мире АЭС

Автор: IAEA ImagebankFlickr: Yukiya Amano at Barakah NPP construction site (01890203), CC BY-SA 2.0, Ссылка

Премьер-министр, вице-президент ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о начале работы первой в арабском мире атомной электростанции, находящейся на территории этой страны, сообщает ТАСС.

«Мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире, АЭС «Барака» в Абу-Даби, — написал он 1 августа на своей странице в Twitter. — Группа рабочих произвела загрузку ядерного топлива и успешно завершила комплексные испытания».

Аль Мактум добавил, что целью ОАЭ является «ввод в эксплуатацию четырех атомных электростанций, которые обеспечат на четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом».

В середине февраля Информационное агентство ОАЭ сообщило, что эмиратское агентство по ядерному регулированию выдало компании Nawah Energy Company лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС «Барака».

belta.by

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