В обновлении сети мобильной связи и внедрении 5G Telia сотрудничает с Ericsson

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Крупнейшая в Литве компания услуг в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Telia Lietuva подписала соглашение о стратегическом партнерстве со шведской компанией Ericsson об обновлении мобильной связи и внедрении связи стандарта 5G.

Договор рассчитан на пять лет, он позволит сделать деятельности сети более устойчивой и эффективной, говорится в сообщении Telia.

Ericsson будет основным партнером Telia в Литве, оборудование которого будет использоваться в сети радиодоступа (radio access network, RAN).

Сейчас в своей мобильной сети RAN Telia использует оборудование китайской компании Huawei, от которого со следующего года она будет постепенно отказываться.

Услуги стандарта мобильной коммерческой связи нового поколения 5G в Литве Telia начнет предоставлять после того, как Служба регулирования связи объявит официальные условия после аукциона частот 5G.

Telia Company включила связь 5G в Финляндии в 2019 году, в этом году стандарт коммерческой мобильной связи 5G внедряется в Норвегии и Швеции, а в ближайшее время намечается внедрить его и в Дании.