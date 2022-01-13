В ОБСЕ заявили о наивысшей угрозе войны за 30 лет

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В Европе на данный момент наивысшая угроза войны за последние 30 лет, заявил действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в четверг, 13 января.

«Государства-участники сегодня особенным образом сталкиваются с угрожающей смесью вызовов миру и безопасности. Затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля за вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости, фрагментации и росту страхов в наших обществах», — заявил Рау.

«Очевидно, что риск войны в регионе ОБСЕ сегодня намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет», — добавил он.

Рау заявил, что ОБСЕ необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины», — отметил он.

«На протяжении нескольких недель мы сталкиваемся с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе. До нас недавно дошли требования о гарантиях в сфере безопасности, которые относятся к важной части области ОБСЕ», — заявил Рау.

При этом он отметил, что ситуация с возможной военной эскалацией в регионе требует «международной оценки и надлежащей реакции».