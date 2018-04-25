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В общем доме и под одной крышей

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

Литовский детский сад в агрогородке Рымдюны переехал в новое помещение.

7 августа на базе Литовского центра культуры, образования и информации состоялось одновременное открытие государственных учреждений образования «Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения» и «Рымдюнский детский сад с белорусским языком обучения». 

Совместное предприятие «Литовский центр культуры, образования и информации» в деревне Рымдюны Островецкого района Гродненской области является примером доброго взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Литвы.

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

До недавнего времени в Центре находились две равноценные средние школы – с литовским языком обучения и с белорусским языком обучения, заботу о которых на одинаковых условиях осуществлял Островецкий райисполком. Культурно-образовательная деятельность учащихся двух школ, пользование залами и библиотекой Центра всегда была традиционно совместная: для школьников и их родителей, представителей литовской диаспоры Островецкого района, были уже давно созданы благоприятные условия для получения образования, проведения досуга, организации различных национальных праздников и мероприятий. А вопрос размещения детей-дошкольников представителей литовской диаспоры долгое время оставался очень чувствительным.

Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения, действующий с 1994 года, до настоящего времени располагался в отдельно стоящем здании, площадью 170 кв. м. За 25 лет, к  2019 году, здание пришло в практически аварийное состояние, вследствие чего компетентные органы Беларуси вынесли предписание о запрете работ и услуг по дошкольному образованию в государственном учреждении образования «Рымдюнский детский сад с литовским языком обучения» с 1 сентября 2020 г. 

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

Для решения сложного вопроса была создана совместная консультационная комиссия Министерства образования Республики Беларусь и Министерства образования, науки и спорта Литовской Республики, в работу которой активно включились местные власти, сотрудники госучреждений Гродненского облисполкома и Министерства иностранных дел обоих государств – Беларуси и Литвы. 

3 февраля 2020 г. в агрогородке Рымдюны состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, на которой было решение о размещении воспитанников Рымдюнского детского сада на базе Рымдюнской средней школы с 1 сентября 2020 г.

Белорусская сторона провела в кратчайшие сроки – с марта по июль 2020 г. реконструкцию помещений школы с учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию территории и зданий учреждений дошкольных образований. Дошкольники и педагоги получили не только отремонтированные помещения, но и новое оборудование и современную мебель.  

Таким образом, на сегодняшний день в общем доме и под одной крышей Центра функционируют два детских сада с белорусским и литовским языками обучения, две средние школы с белорусским и литовским языком обучения, информационно-культурный центр и библиотека.

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

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