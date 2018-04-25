default image
В ООН составили портрет современной семьи

Подробнее...
default image
Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией

Подробнее...
default image
В очаге коронавируса в китайском Ухане находятся два гражданина Литвы

Подробнее...
default image
В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit

Подробнее...
default image
В Санкт-Петербурге с 2021 года планируют ввести туристический сбор

Подробнее...
default image
Будут обновлены системы измерения шума в аэропортах Каунаса и Паланги

Подробнее...
default image
Германия готова к борьбе против коронавируса

Подробнее...
default image
Сейм Литвы ужесточил контроль за выбросами загрязнений в окружающую среду

Подробнее...
default image
Латвия не планирует снижать использование пестицидов

Подробнее...
default image
Прокуроры: в хищениях имущества Ukio bankas подозреваются В. Романов и еще 12 человек

Подробнее...
default image
Верховный суд США разрешил Белому дому ужесточить выдачу грин-карт предполагаемым нахлебникам

Подробнее...
default image
Сейм Литвы установил штрафы за часть пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
В МИД Литвы пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии одобрил упрощенное предоставление гражданства родившимся в стране детям

Подробнее...
default image
Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Подробнее...
default image
Первый город в Китае ввел военное положение

Подробнее...
default image
Рейтинг литовского премьера снизился

Подробнее...
default image
Чехия шокирует США новым видом налога

Подробнее...
default image
Глава Совета ЕС созвал внеочередной саммит по бюджету Евросоюза

Подробнее...
default image
В прошлом году в Литве было достигнуто максимальное число доноров за период независимости

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

В очаге коронавируса в китайском Ухане находятся два гражданина Литвы

  • Фото pixabay.com

Два гражданина Литвы зарегистрировали свое местонахождение в китайском городе Ухане, который является очагом коронавируса, сообщил во вторник портал новостей 15min.lt.

«Об одном было сообщено еще вчера, а о втором мы узнали во вторник. Посольство с ними связалось и общалось. Мы поддерживаем связь и далее будем ее поддерживать», – сообщила порталу представитель МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.

В Ухане и ряде других городов центральной провинции Хубэй объявлен карантин. 

МИД Литвы в понедельник рекомендовал гражданам Литвы временно не ездить в Китай, пока не будет обуздано распространение вируса. 

реклама

В целом, по данным МИД, в Китае находятся около 300 граждан Литвы. 

МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600