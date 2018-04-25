В очаге коронавируса в китайском Ухане находятся два гражданина Литвы

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Два гражданина Литвы зарегистрировали свое местонахождение в китайском городе Ухане, который является очагом коронавируса, сообщил во вторник портал новостей 15min.lt.

«Об одном было сообщено еще вчера, а о втором мы узнали во вторник. Посольство с ними связалось и общалось. Мы поддерживаем связь и далее будем ее поддерживать», – сообщила порталу представитель МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.

В Ухане и ряде других городов центральной провинции Хубэй объявлен карантин.

МИД Литвы в понедельник рекомендовал гражданам Литвы временно не ездить в Китай, пока не будет обуздано распространение вируса.