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В офшорах спрятано 8% мирового ВВП — МВФ

Photo by UN Financing for Sustainable Development on Foter.com / CC BY-ND

Если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат триллион долларов. Такой оценкой поделился исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон в статье посвященной темном стороны мировой экономики, сообщает в четверг, 5 сентября, Голос Америки.

Семь триллионов долларов частных состояний, равной восьми процентам мирового ВВП, спрятано в оффшорах, и большая часть этих средств — поступления от преступной деятельности, отмечат Липтон.

По его словам, коррупция вредит экономическому развитию. Он отмечает, что среди стран с низким доходом, часть бюджета, которая идет на образование и здравоохранение — на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается.

Новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма стали злоупотребления в сфере криптовалюты, цифровых финансовых технологий и киберпреступности.

В МВФ отметили, что эффективным методом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдения верховенства права и призвали страны к постоянной и кропотливой работе по улучшению управления экономикой.

korrespondent.net

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