В октябре выросло влияние негативной информационной деятельности — военные аналитики

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В октябре возросла активность негативной информационной деятельности, основными объектами враждебной информационной деятельности были НАТО, нелегальная миграция и внешняя политика Литвы, сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы.

В октябре аналитики Департамента стратегических коммуникаций ВС выявили в общей сложности 430 уникальных случаев негативной информационной деятельности, а в сентябре зафиксировано 405 случаев.

По словам представителей армии, основная негативная информационная деятельность была сосредоточена на темах, связанных с обороной, защитой основ Конституции и внешней политикой.

Согласно отчету, эскалация оборонной и натовской тематики во враждебной информационной среде сохраняла тенденцию к росту — информационные инциденты на эту тему составили более трети от общего потока дезинформации, распространенного в октябре.

Армия отмечает, что враждебные послания в адрес Североатлантического союза продолжались во время российско-белорусских военных учений «Запад-2021» в сентябре, и что НАТО стало мишенью в результате многочисленных событий в оборонном секторе.

Другой целью была встреча министров обороны НАТО, состоявшаяся в Брюсселе 21-22 октября, и подписанная во время этой встрече Декларация об учреждении Инновационного фонда НАТО, а прошедшие в Литве 13-22 октября военные учения «Железный волк-II».

Еще одной традиционной мишенью была внешняя политика Литвы в отношении России и Беларуси, миграционный кризис, в источниках этих двух государства Литва и другие страны Запада обвинялись в стремлении дестабилизировать ситуацию в Беларуси и захватить власть в этой стране.

«Есть стремление сформировать имидж Литвы как страны, которая не соблюдает права человека, является недемократической и жестоко обращается с нелегальными мигрантами», — говорится в отчете.

По сообщению военных аналитиков, распространялась ложная информация о действиях литовских пограничников, из-за которых якобы погиб гражданин Шри-Ланки и испытали насилие граждане Ирака.

«Тема условий жизни и обращения с мигрантами в Литве целенаправленно поднималась в информационном поле России и Беларуси, и утверждалось, что действия литовско-польских пограничников являются серьезным нарушением прав человека и основных международных документов», – говорится в сообщении.