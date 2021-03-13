В ООН назвали доступные для туризма страны

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Из-за ситуации с коронавирусом для посещения туристами без ограничений остались доступны всего пять стран: Албания, Доминиканская Республика Танзания, Коста-Рика и Северная Македония. Такую информацию приводит газета «Известия» со ссылкой на отчет UNWTO.

В феврале 69 стран были полностью закрыты для иностранцев. Еще 73 страны ввели частичные ограничения на пересечения своих границ. Для посещения 70 стран необходим отрицательный тест на COVID-19 или прохождение карантина.

Распространение новых штаммов коронавируса привело к тому, что страны начали принимать более жесткие меры — вплоть до закрытия границ.