В ООН назвали доступные для туризма страны

Из-за ситуации с коронавирусом для посещения туристами без ограничений остались доступны всего пять стран: Албания, Доминиканская Республика Танзания, Коста-Рика и Северная Македония. Такую информацию приводит газета «Известия» со ссылкой на отчет UNWTO.
В феврале 69 стран были полностью закрыты для иностранцев. Еще 73 страны ввели частичные ограничения на пересечения своих границ. Для посещения 70 стран необходим отрицательный тест на COVID-19 или прохождение карантина.
Распространение новых штаммов коронавируса привело к тому, что страны начали принимать более жесткие меры — вплоть до закрытия границ.
«Теперь, когда мы работаем над возобновлением туризма, мы должны признать, что ограничения — это лишь часть решения проблемы. Введение ограничений должно основываться на последних данных и анализах и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск сектора, от которого зависят миллионы предприятий и работников», — заявил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.belta.by