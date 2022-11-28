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В ООН обновили данные об украинских беженцах

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В странах Европы количество граждан Украины, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России и которые зарегистрированы как беженцы, достигло более 4,75 миллиона человек. Об этом в воскресенье, 27 ноября, говорится в отчете Агентства по делам беженцев ООН.

Уточняется, что особый статус был предоставлен 4 751 065 гражданам Украины.

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В организации добавили, что статистические данные составляются преимущественно на основе данных, предоставленных местными властями европейских государств. В этом случае речь идет о данных по состоянию на 22 ноября — информация обновляется еженедельно в среду.

Среди стран ЕС больше всего беженцев из Украины в Польше. На втором и третьем местах занимают Германия и Чехия.

Также значительное число украинцев приютили у себя: Италия, Испания, Великобритания, Франция и Австрия. 

korrespondent.net

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