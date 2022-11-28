В ООН обновили данные об украинских беженцах

В организации добавили, что статистические данные составляются преимущественно на основе данных, предоставленных местными властями европейских государств. В этом случае речь идет о данных по состоянию на 22 ноября — информация обновляется еженедельно в среду.

Среди стран ЕС больше всего беженцев из Украины в Польше. На втором и третьем местах занимают Германия и Чехия.

Также значительное число украинцев приютили у себя: Италия, Испания, Великобритания, Франция и Австрия.