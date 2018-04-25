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В ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Служба новостей ООН.

Такое заявление Гуттериш сделал в ходе своего выступления на саммите G7 во французском Биаррице.

По словам главы Организации, июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

«Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше», – отметил генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Тем временем пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году – ред). И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», – заявил Гуттериш.

Глава ООН подчеркнул, что прибыл на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованном им Cаммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке.

Генсек указал, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения, ведь многие из его предписаний не выполняются. Более того, предусмотренных этим документом мер уже недостаточно, чтобы исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что темпы потепления на Земле самые высокие за 2000 лет. На планете происходят климатические изменения, принципиально отличающиеся от изменений на протяжении последних 2 тысяч лет.

korrespondent.net

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