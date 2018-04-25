В ООН оценили потери международного туризма из-за пандемии

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

Доходы от туризма в мире за первые четыре месяца 2020 года сократились на $195 млрд из-за пандемии. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), сообщает ТАСС.

По данным организации, в январе-апреле число туристов, путешествующих в другие страны, сократилось на 97%.

Согласно прогнозам ЮНВТО, в текущем году число туристов, путешествующих в другие страны, может сократиться на 850 млн — 1,1 млрд. Доходы от туризма в мире могут упасть на $910 млрд — $1,2 трлн.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки в 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.